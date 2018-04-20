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Ольга Голодец ознакомилась с пензенскими проектами на стенде региона на ММСО-2018

11:25 | 20.04.2018 | Образование

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Москва, 20 апреля 2018. PenzaNews. Заместитель председателя правительства России Ольга Голодец, а также замминистра образования и науки РФ Татьяна Синюгина ознакомились с проектами, представленными на стенде Пензенской области в рамках V Московского международного салона образования (ММСО), который проходит на ВДНХ.

Ольга Голодец ознакомилась с пензенскими проектами на стенде региона на ММСО-2018. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Им была презентована концепция культурного просвещения учащихся Пензенской области, включающая в себя такие проекты, как «Малая родина» и «Культурная суббота».

Также гостям был представлен культурный дневник школьника.

После этого Ольга Голодец и Татьяна Синюгина оценили проекты других регионов, а также детских центров «Артек», «Орленок» и «Смена», сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

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