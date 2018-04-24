Пензенцы примут участие в отборочных соревнованиях «WorldSkills Russia» по 15 компетенциям Образование

Пенза, 24 апреля 2018. PenzaNews. Члены сборной Пензенской области примут участие в отборочных соревнованиях VI национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2018 года по 15 компетенциям, которые пройдут в разных субъектах РФ до конца мая. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

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В ведомстве уточнили, что сильнейших в веб-дизайне будут выявлять в Республике Саха (Якутия), в компетенциях «Кондитерское дело» и «Ресторанный сервис» — в Ханты-Мансийском автономном округе, «Лабораторный медицинский анализ» и «Кирпичная кладка» — в Москве, «Малярные и декоративные работы» — в Московской области, «Дошкольное воспитание», «Предпринимательство» и «Преподавание в младших классах» — в Ярославской области, «Сварочное производство» — в Хабаровском крае, «Физкультура и спорт» — в Самарской области, «Эксплуатация сельскохозяйственной техники» — в Ростовской, «Поварское дело» — в Чувашии, «Графический дизайн» — в Татарстане, а «Ремонт и обслуживание легкового автомобиля» — в Ульяновской области.

«Финансирование поездки участников осуществляется за счет средств бюджета Пензенской области», — отметили в министерстве.

В пресс-службе напомнили, что участие молодежи в конкурсах профессионального мастерства по стандартам «WorldSkills» влияет на итоговый рейтинг губернаторов.