В Пензе депутаты оценили перспективы объединения некоторых школ Образование

Пенза, 24 апреля 2018. PenzaNews. Глава Пензы Валерий Савельев и несколько депутатов гордумы посетили школы, пережившие процесс реорганизации, чтобы проанализировать плюсы и минусы возможного объединения ряда образовательных организаций — школ №12 и №48 с №47; №45 и №10 с №66; №61 с №32; а также школы №16 с лицеем №29.

Фото: Pgduma.ru

Так, они ознакомились с работой школы №68, которая в 2010 году была объединена со школой №15.

Директор учреждения Харис Курмаев проинформировал народных избранников о произошедших изменениях, в частности, о делении на комплексы: дети с 1 по 5 классы учатся в одном здании, где под них адаптированы помещения и мебель, а с 6-го по 11-й — в другом.

Как пояснил начальник управления образования Пензы Юрий Голодяев, есть несколько причин, по которым объединение некоторых школ с другими является целесообразным, одна из которых — изменение финансирования на федеральном уровне, при котором деньги выделяются не на учреждение, а на каждого учащегося.

«Полная зарплата учителей с премиями и надбавками идет от 25 человек в классе и выше. Когда детей меньше, соответственно, и зарплата у педагога снижается, то есть если в классе 10 человек, то придет одна треть заработной платы. Работать за такие деньги невозможно», — констатировал он.

Кроме того, по словам Юрия Голодяева, в случае объединения есть возможность пересмотреть подход к образовательному процессу и сделать так, чтобы более сильное учреждение «подтянуло» отстающее.

В качестве третьей причины начальник городского управления образования назвал эксперимент, проведенный на базе школы №24 и лицея №2, когда два учреждения были объединены под более сильного директора, при этом школьники остались учиться в тех же зданиях и у тех же педагогах.

Он обратил внимание на то, что в некоторых районах остается мало детей, из-за чего в скором времени не получится сформировать 10–11 классы.

«Ребята все равно будут вынуждены ездить в чужую для них школу. Объединение и создание комплексов позволит им продолжить обучение в привычном для них коллективе и здании. К тому же, выделенные средства и гранты, которые проще получить на большое учебное заведение с количеством учеников от 1 тыс. человек, позволяют создавать более комфортную обстановку для их образовательного процесса», — добавил Юрий Голодяев.

Как сообщает пресс-служба гордумы, по итогам выездного совещания депутаты пришли к выводу, что принятое решение о реструктуризации рационально и конструктивно.