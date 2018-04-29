Открыта регистрация на пензенский образовательный форум «Сурские ласточки» Образование

Пенза, 29 апреля 2018. PenzaNews. Регистрация желающих принять участие в региональном образовательном форуме «Сурские ласточки», который пройдет в санатории «Березовая роща» в Пензенской области с 15 по 17 мая, открыта в автоматизированной информационной системе «Молодежь России».

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования региона, мероприятие будет включать в себя четыре тематические смены — «Предприниматели и инноваторы», «Социальные инициативы и НКО», «Творчество и здоровый образ жизни», а также «Мы россияне».

«Программой форума предусмотрены образовательные и дискуссионные площадки, выступления, мастер-классы, спортивные игры и культурные мероприятия», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что к участию допускаются студенты, аспиранты, молодые преподаватели, общественники и трудящиеся в возрасте от 18 до 30 лет.

Планируется, что регистрация в АИС «Молодежь России будет доступна до 11 мая.