В Пензенской области определены финалисты конкурса «Учитель года» Образование

Пенза, 5 мая 2018. PenzaNews. Семь женщин и трое мужчин прошли в финал регионального этапа конкурса «Учитель года» в Пензенской области по итогам заочного тура.

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В его рамках педагогам предлагалось выполнить задания под названием «Интернет-ресурс» и «Методический семинар», а также написать эссе на тему «Я учитель».

В итоге в финал пробились Татьяна Водянова из Нижнего Ломова, Юлия Грошева из Кузнецка, Петр Девятаев из села Рамзай, Оксана Игнатьева, Елена Королева и Денис Поколявин из Пензы, Денис Малахов из Никольска, Наталья Меньшакова из поселка Сахзавод, Надежда Петрунина из Заречного, а также Ольга Сюзюмова из Бессоновки.

Очный тур состоится 16–18 мая, сообщает пресс-служба министерства образования региона.