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В Пензе предложено запустить программу ректорских грантов

13:38 | 05.05.2018 | Образование

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Пенза, 5 мая 2018. PenzaNews. Заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов предложил запустить в регионе единую программу ректорских грантов, на которые смогут претендовать талантливые молодые люди.

В Пензе предложено запустить программу ректорских грантов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Было бы правильно, если бы [грантовый] конкурс был в каждом вузе, по крайней мере, из тех, которые являются государственными и ведущими», — сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной предстоящему региональному образовательному форуму «Сурские ласточки», который пройдет в санатории «Березовая роща» с 15 по 17 мая.

Олег Ягов выразил готовность озвучить эту идею на заседании совета ректоров, которое должно состояться на следующей неделе.

«Уже несколько лет по инициативе [ректора ПГУ] Александра Дмитриевича Гулякова реализуется проект «Ректорские гранты», и студенты получают от 50 тыс. рублей до, по-моему, 200 тыс. рублей», — отметил зампред облправительства.

По его словам, в предыдущие годы проекты, удостоенные ректорских грантов, впоследствии побеждали на региональном форуме «Ласточка» и на всероссийских мероприятиях для молодежи.

«Давайте подойдем к этому комплексно […] и попробуем в этом году во всех вузах создать единую программу ректорских грантов», — добавил Олег Ягов.

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