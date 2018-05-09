Житель Пензенской области сдал досрочный ЕГЭ по химии на 100 баллов Образование

Пенза, 9 мая 2018. PenzaNews. Житель Пензенской области набрал 100 баллов по итогам единого государственного экзамена (ЕГЭ) по химии в досрочный период. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

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Всего с 21 марта по 11 апреля участие в итоговой аттестации принял 161 человек. 12 школьников сдавали государственный выпускной экзамен, а основная масса — ЕГЭ.

В числе тех, кто писал единый госэкзамен, было лишь двое учеников 11 классов, оканчивающих школу в 2018 году. 19 участников досрочных испытаний являются студентами учреждений среднего профессионального образования, а 128 — выпускниками прошлых лет.

По итогам ЕГЭ 16 работ оценены на 80 баллов и выше.

Основной период сдачи экзамена стартует 28 мая.