Олег Ягов рассказал, что думает о переподчинении Росмолодежи напрямую правительству Образование

Пенза, 17 мая 2018. PenzaNews. Заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов рассчитывает, что переподчинение Росмолодежи напрямую правительству РФ положительно скажется на взаимодействии различных структур с данным федеральным органом исполнительной власти.

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«На мой взгляд, когда идет прямое подчинение, гораздо легче получать средства, реализовывать какие-то проекты без дополнительных бюрократических проволочек», — сказал он в ходе подведения итогов регионального молодежного образовательного форума «Сурские ласточки», который завершил свою работу в четверг, 17 мая.

Он напомнил, что изменения в работе Федерального агентства по делам молодежи предусмотрены указом, который президент России Владимир Путин подписал два дня назад.

Прежде Росмолодежь находилась в ведении министерства образования и науки РФ. Теперь же руководство деятельностью агентства будет осуществлять правительство России.