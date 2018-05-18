Аллею учительской славы планируется открыть в Пензе у пединститута Образование

Пенза, 18 мая 2018. PenzaNews. Аллея учительской славы будет открыта в сквере неподалеку от педагогического института имени В.Г. Белинского Пензенского государственного университета. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Олег Ягов, проработавший в этом вузе много лет.

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«Вы, наверное, слышали, что около пединститута — около ГТРК «Пенза» — обустраивается сквер. […] Сейчас уже готовится документация — рядом с пединститутом будет аллея учительской славы», — сказал он в ходе подведения итогов регионального молодежного образовательного форума «Сурские ласточки», состоявшего на базе санатория «Березовая роща».

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Олимпийская аллея

По словам Олега Ягова, до настоящего времени рассматривались разные варианты территорий, которые можно было бы посвятить выдающимся пензенским педагогам, в том числе установив в их честь памятник или арт-объект.

«Конечно, лучше места, чем у пединститута, не найти», — поделился он своим мнением.

Зампред облправительства добавил, что проект памятника учителю еще только предстоит утвердить.

Вместе с тем Олег Ягов предложил уже сейчас подумать над тем, какие традиции могут зародиться с его появлением. В качестве возможных вариантов он назвал возложение цветов к памятнику 1 сентября, в День учителя или во время выпускных вечеров.