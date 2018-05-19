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Учителем года в Пензенской области стала Надежда Петрунина из Заречного

09:08 | 19.05.2018 | Образование

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Пенза, 19 мая 2018. PenzaNews. Надежда Петрунина, преподающая математику в лицее №230 Заречного, одержала победу в региональном этапе конкурса «Учитель года – 2018», итоги которого объявлены в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в пятницу, 18 мая.

Учителем года в Пензенской области стала Надежда Петрунина из Заречного

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Ей вручен сертификат на 100 тыс. рублей.

Второе место разделили учитель музыки школы №18 Пензы Оксана Игнатьева и преподаватель физики и астрономии школы №56 города Елена Королева. Они получили в награду по 70 тыс. рублей.

Третье место отдано Петру Девятаеву, который преподает математику в рамзайской школе имени М.Н. Загоскина, и учителю иностранного языка бессоновской школы Ольге Сюзюмовой. Им вручены сертификаты на 50 тыс. рублей.

Все участники заочного этапа конкурса получили поощрение в сумме 10 тыс. рублей, а очного — 30 тыс. рублей, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

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