Уровень знаний провинциальных школьников растет — Юрий Вяземский Образование

Пенза, 22 мая 2018. PenzaNews. Уровень знаний школьников в российской провинции растет, а в столице — падает. Такое мнение высказал профессор МГИМО, телеведущий Юрий Вяземский в ходе визита в Пензу.

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«В Москве, понимаете, слишком много всего — там загруженность большая, […] там как-то очень утомляются солнцем москвичи, на мой взгляд. Чем дальше от Москвы, тем лучше человек понимает, что самое главное в образовании — это самообразование, что нужно рассчитывать на себя», — сказал он журналистам перед началом круглого стола в гимназии №1, организованного в рамках финального этапа игры «Умники и умницы Сурского края» во вторник, 22 мая.

При этом Юрий Вяземский отметил, что говорить исключительно об отрицательном влиянии интернета нельзя, поскольку многое зависит от того, как его использовать.

В продолжение темы образования профессор высказал мысль о том, что проверка уровня знаний учащихся в формате единого государственного экзамена рассчитана на средний уровень.

«Я в течение 10 лет был противником ЕГЭ, потому что «умники» и ЕГЭ-шники — это вещи несовместные, но сейчас, я думаю, что пускай [единый госэкзамен] останется, […] но для «средних» вузов — для середнячков, а для ведущих вузов, конечно, должно быть два экзамена», — сказал он.