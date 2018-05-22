Выпускные в школах Пензы пройдут 23 июня Образование

Пенза, 22 мая 2018. PenzaNews. Выпускные вечера пройдут во всех муниципальных общеобразовательных организациях Пензы в субботу, 23 июня.

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В целях соблюдения общественного порядка в этот день с 8.00 до 23.00 будет запрещена продажа алкогольной продукции. Соответствующее постановление подписал мэр Виктор Кувайцев.

Управлению МВД России по городу Пензе рекомендовано усилить контроль за исполнением законодательства, регламентирующего реализацию спиртного.

Администрациям районов города поручено создать оперативные группы, которые будут осуществлять контроль за соблюдением прав несовершеннолетних.

Также им необходимо провести информационно-разъяснительную работу с руководителями объектов потребительского рынка, реализующих алкогольную продукцию и табачные изделия, в целях выполнения задач по соблюдению общественного порядка, защиты нравственности и здоровья людей, прежде всего детей.