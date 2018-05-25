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В Пензе отметили 150-летие медколледжа

17:27 | 25.05.2018 | Образование

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Пенза, 25 мая 2018. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное 150-летию пензенского областного медицинского колледжа, состоялось в филармонии в пятницу, 25 мая.

В Пензе отметили 150-летие медколледжа

Фото: Pnzreg.ru

Его участниками стали нынешние и бывшие сотрудники учреждения, а также почетные гости.

«Подготовка средних медицинских работников имеет огромное значение. Они занимают ответственное место в лечебно-диагностическом процессе, на их плечи ложится множество обязанностей», — отметил министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков, обращаясь к собравшимся.

Также коллектив поздравили другие официальные лица, в том числе заместитель председателя правительства региона Олег Ягов и директор института сестринского образования Самарского государственного медицинского университета Лариса Карасева.

Как сообщает пресс-служба облправительства, пензенский медицинский колледж — одно из старейших средних специальных учебных заведений России. Он ведет непрерывную профессиональную подготовку по трем специальностям — лечебному, акушерскому и сестринскому делу.

В настоящее время обучение в учреждении проходят около 1 тыс. 600 человек.

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