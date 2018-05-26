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Будущие абитуриенты вузов МВД в Пензе показали свою физподготовку

15:47 | 26.05.2018 | Образование

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Пенза, 26 мая 2018. PenzaNews. Сотрудники полиции проверили уровень физической подготовки 70 кандидатов на поступление в учебные заведения МВД России на стадионе пензенского государственного аграрного университета в Ахунах.

Будущие абитуриенты вузов МВД в Пензе показали свою физподготовку. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Школьники пробежали по две дистанции — 100 метров и 1 км, выполнили подтягивания и комплекс силовых упражнений.

Результат оценивался по балльной системе. По полученным данным сотрудники полиции делали предварительный вывод о том, может ли кандидат рассчитывать на поступление.

Тем, кто не достиг необходимого результата при выполнении отдельных упражнений, дали дополнительное время для подготовки.

Летом абитуриентам предстоит сдать нормативы и экзамены непосредственно в том учебном заведении, куда они будут поступать, сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области.

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