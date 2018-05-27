В Пензенской области более 5 тыс. человек будут сдавать экзамены в основной период ЕГЭ Образование

Пенза, 27 мая 2018. PenzaNews. 5 тыс. 391 человек намерен сдать экзамены в Пензенской области в основной период ЕГЭ, который стартует в предстоящий понедельник, 28 мая.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования региона, из них 5 тыс. 84 человека являются выпускниками текущего года, 227 — предыдущих лет, 73 — выпускниками учреждений среднего профессионального образования, шестеро учащихся, не завершивших ГИА в 2017, и один иностранец.

«Первые экзамены будут сдавать 993 обучающихся, из них географию — 66 человек, информатику и ИКТ — 927», — уточнили в ведомстве, добавив, что с этой целью будет организовано девять пунктов сдачи ЕГЭ.

Основной период ЕГЭ продлится до 2 июля.