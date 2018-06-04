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Пензенские власти рассчитывают получить 90 млн. рублей на оборудование для колледжей

17:33 | 04.06.2018 | Образование

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Пенза, 4 июня 2018. PenzaNews. 90 млн. рублей планируется получить из федерального бюджета на оборудование для пензенских колледжей. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Пензенские власти рассчитывают получить 90 млн. рублей на оборудование для колледжей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На этой сессии [Законодательного собрания] мы заложим 9 млн. рублей в областной бюджет, чтобы поучаствовать в федеральной программе», — сказал он в ходе совещания с руководителями профессиональных образовательных организаций, состоявшегося в колледже информационных и промышленных технологий в понедельник, 4 июня.

Глава региона уточнил, что условия программы предусматривают софинансирование из областного бюджета.

Иван Белозерцев напомнил также, что за последнее время на совершенствование материально-технической базы профессиональных образовательных организаций было выделено 25 млн. рублей.

«Это хорошие деньги», — отметил губернатор.

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