Пензенские власти рассчитывают получить 90 млн. рублей на оборудование для колледжей Образование

Пенза, 4 июня 2018. PenzaNews. 90 млн. рублей планируется получить из федерального бюджета на оборудование для пензенских колледжей. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«На этой сессии [Законодательного собрания] мы заложим 9 млн. рублей в областной бюджет, чтобы поучаствовать в федеральной программе», — сказал он в ходе совещания с руководителями профессиональных образовательных организаций, состоявшегося в колледже информационных и промышленных технологий в понедельник, 4 июня.

Глава региона уточнил, что условия программы предусматривают софинансирование из областного бюджета.

Иван Белозерцев напомнил также, что за последнее время на совершенствование материально-технической базы профессиональных образовательных организаций было выделено 25 млн. рублей.

«Это хорошие деньги», — отметил губернатор.