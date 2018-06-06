Пензенский военный вуз получил ОТРК «Искандер-М» Образование

Пенза, 6 июня 2018. PenzaNews. Пензенский филиал Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева получил на вооружение пусковую установку и транспортно-заряжающую машину оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М». Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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Новая техника, которая уже задействована в учебном процессе, позволит подготовить первых в России офицеров по обслуживанию и ремонту комплекса «Искандер-М».

В ходе занятий, которые проходят ежедневно по будням с разными группами в специальной аудитории, курсанты изучают все агрегаты, тактико-технические характеристики, рассматривают разные варианты их ремонта.

Комплекс «Искандер-М» способен с высокой точностью поражать цели на дальности до 400 км, обладает высокой огневой производительностью, мобильностью и маневренностью.

Предназначен для поражения командных пунктов, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолетов и вертолетов.