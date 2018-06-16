Пензенская духовная семинария сможет проводить курсы повышения квалификации священников Образование

Пенза, 16 июня 2018. PenzaNews. Пензенская духовная семинария получила представление на право осуществлять образовательную деятельность по программам повышения квалификации священнослужителей Русской православной церкви.

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Сертификат сроком на 7 лет выдал учебный комитет РПЦ.

Курсы предназначены для повышения пастырско-богословского уровня клириков и призваны расширить и углубить знания, актуализировать их с учетом развития богословской науки.

В образовательную программу также входит знакомство с актуальной проблематикой функционирования Русской православной церкви и оценкой новых социальных явлений в жизни общества, овладение современными методиками и технологиями в области социальной, миссионерской, катехизаторской и молодежной работы, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.