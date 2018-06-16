EN
19:16:31 Суббота, 16 июня
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенская духовная семинария сможет проводить курсы повышения квалификации священников

15:13 | 16.06.2018 | Образование

Печать

Пенза, 16 июня 2018. PenzaNews. Пензенская духовная семинария получила представление на право осуществлять образовательную деятельность по программам повышения квалификации священнослужителей Русской православной церкви.

Пензенская духовная семинария сможет проводить курсы повышения квалификации священников. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Сертификат сроком на 7 лет выдал учебный комитет РПЦ.

Курсы предназначены для повышения пастырско-богословского уровня клириков и призваны расширить и углубить знания, актуализировать их с учетом развития богословской науки.

В образовательную программу также входит знакомство с актуальной проблематикой функционирования Русской православной церкви и оценкой новых социальных явлений в жизни общества, овладение современными методиками и технологиями в области социальной, миссионерской, катехизаторской и молодежной работы, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе болельщикам ЧМ по футболу помогают 100 волонтеров В пензенской картинной галерее сняли часть фильма о Федоте Сычкове
В Пензе рассчитывают за время мундиаля разместить свыше 5 тыс. болельщиков На улице Аустрина в Пензе на время закроют железнодорожный переезд
Пензенский хостел «Дом Вероники» примет болельщиков из девяти стран Музей гимназии №1 Пензы признан лучшим в конкурсе «Герои Отечества»
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама