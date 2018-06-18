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1,7 тыс. пензенских выпускников приступили к сдаче ЕГЭ по биологии и иностранным языкам

10:12 | 18.06.2018 | Образование

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Пенза, 18 июня 2018. PenzaNews. Около 1 тыс. 700 выпускников школ Пензенской области приступили к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) по биологии и иностранным языкам утром в понедельник, 18 июня.

1,7 тыс. пензенских выпускников приступили к сдаче ЕГЭ по биологии и иностранным языкам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, знания по биологии продемонстрируют 1 тыс. 227 учащихся, письменную часть экзамена по иностранным языкам выполнят около 500 человек: 425 — по английскому, 41 — по немецкому, пятеро — по французскому.

В регионе организовано 18 пунктов сдачи ЕГЭ, в том числе три в Пензе — на базе школ №12, №13 и №37, а также два на дому.

Установленный минимальный балл на экзамене по биологии составляет 36, по иностранным языкам — 22. Свои результаты выпускники узнают не позднее 4 и 5 июля соответственно.

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