В Пензе утверждена программа по созданию мест в яслях для детей от двух месяцев Образование

Пенза, 18 июня 2018. PenzaNews. Региональная программа по созданию дополнительных мест в детсадах для воспитанников в возрасте от двух месяцев до трех лет на период до 2020 года утверждена постановлением правительства Пензенской области.

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Согласно тексту документа, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews», координировать ее реализацию будет министерство образования региона.

Финансирование будет осуществляться за счет бюджетов двух уровней: федерального — в размере почти 419 млн. рублей и регионального — свыше 240 млн. рублей.

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Основной целью программы определена 100-процентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.

В соответствии с представленными сведениями, на 1 апреля 2018 года она составляла 95,5%. Дошкольным образованием в Пензенской области охвачено 10 тыс. 356 детей указанной возрастной группы, очередность составляет 503 человека.

Вместе с тем общая численность детей от двух месяцев до трех лет, поставленных на учет для предоставления места в государственных или муниципальных организациях дошкольного образования, зарегистрированных в электронной очереди, достигла 17 тыс. 223 человек.