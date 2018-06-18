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В Пензе подберут квалифицированные кадры для школы с IT-уклоном на Шуисте

19:29 | 18.06.2018 | Образование

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Пенза, 18 июня 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил заняться подбором квалифицированных кадров для строящейся школы в микрорайоне Шуист города Пензы, в которой особое внимание планируется уделять изучению информатики.

В Пензе подберут квалифицированные кадры для школы с IT-уклоном на Шуисте

Фото: Pnzreg.ru

«Школа будет IT-направления. Важно пригласить педагогов, которые обладают нужными компетенциями для ведения образовательного процесса. Организуйте встречу с представителями высшей школы, обсудите этот вопрос», — сказал глава региона, обращаясь к ответственным чиновникам в ходе выезда на объект в понедельник, 18 июня.

По его словам, нельзя допустить, чтобы дети опережали своих педагогов по уровню знаний.

Кроме того, Иван Белозерцев предложил договориться с ведущими IT-компаниями, чтобы их специалисты проводили занятия для школьников.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, также губернатор поручил творчески подойти к оформлению коридоров нового здания.

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