В Пензе подберут квалифицированные кадры для школы с IT-уклоном на Шуисте Образование

Пенза, 18 июня 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил заняться подбором квалифицированных кадров для строящейся школы в микрорайоне Шуист города Пензы, в которой особое внимание планируется уделять изучению информатики.

Фото: Pnzreg.ru

«Школа будет IT-направления. Важно пригласить педагогов, которые обладают нужными компетенциями для ведения образовательного процесса. Организуйте встречу с представителями высшей школы, обсудите этот вопрос», — сказал глава региона, обращаясь к ответственным чиновникам в ходе выезда на объект в понедельник, 18 июня.

По его словам, нельзя допустить, чтобы дети опережали своих педагогов по уровню знаний.

Кроме того, Иван Белозерцев предложил договориться с ведущими IT-компаниями, чтобы их специалисты проводили занятия для школьников.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, также губернатор поручил творчески подойти к оформлению коридоров нового здания.