Выпускники пензенского центра дистанционного образования получили подарки от «Ростелекома» Образование

Пенза, 21 июня 2018. PenzaNews. Более 20 выпускников центра дистанционного образования, действующего на базе губернского лицея в Пензе, получили в подарок от компании «Ростелеком» планшетные компьютеры в ходе торжественного мероприятия, состоявшегося в четверг, 21 июня.

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Поздравляя детей с ограниченными возможностями здоровья с окончанием учебы, менеджер по работе с корпоративными клиентами Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Ирина Богданова отметила, что позади остался важный период жизни, во время которого оператор помогал им получать новые знания.

«Пусть впереди вас ждут яркие события, интересные задачи, а все то, что вы загадали, обязательно сбудется. Наши подарки вам в этом помогут», — сказала она.

С напутствием к выпускникам обратился директор губернского лицея Дмитрий Поздняков.

«Ваша учеба у нас была очень насыщенной, полезной. Вы получили хорошие знания, знакомства, которые останутся с вами на всю жизнь. Я также знаю, как много в вас вложено сил — и вашими родителями, и вашими учителями», — отметил руководитель учреждения, призвав выпускников не забывать своих педагогов.

Центр дистанционного образования детей-инвалидов Пензенской области был создан на базе губернского лицея в 2009 году.

Все его учащиеся обеспечиваются полным комплектом компьютерного оборудования, необходимого для дистанционного обучения, и интернетом. На протяжении нескольких лет доступ в сеть для участников образовательного процесса обеспечивает Пензенский филиал ПАО «Ростелеком».