EN
16:51:46 Пятница, 22 июня
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе с 1 по 10 июля будет работать летняя школа «TeenГрад»

11:29 | 22.06.2018 | Образование

Печать

Пенза, 22 июня 2018. PenzaNews. Более 100 одаренных школьников и 20 педагогов примут участие в работе летней школы «TeenГрад», которая будет открыта в Пензе в рамках региональной программы вовлечения детей и молодежи в инновационную деятельность «1000-list-nick» в период с 1 по 10 июля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минпрома.

В Пензе с 1 по 10 июля будет работать летняя школа «TeenГрад»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Будут функционировать следующие лаборатории: «Инженерное дело», «3D-моделирование», «Программирование», «Видео», «Дизайн», «Радиоэлектроника», «Маркетинг и PR» и «Журналистика», — пояснили в ведомстве.

В министерстве добавили, что своим опытом со школьниками поделятся успешные предприниматели.

«В летней школе будут работать молодежные инновационные предприятия (МИПы)», — сказали в пресс-службе, сообщив, что программой также предусмотрены другие форматы работы.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе стартовало обучение второго потока конструкторов швейных предприятий Замглавы Минобороны поздравил выпускников артинститута Пензы с окончанием вуза
«Дамате» открыла собственную академию для детей сотрудников В Пензе 6 июля будут чествовать супругов, проживших в браке много лет
«Ростелеком» зафиксировал рост популярности семейного тарифа мобильной связи «На всех» На проходной Заречного помогли глухонемой пенсионерке, забывшей свой домашний адрес
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама