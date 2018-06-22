В Пензе с 1 по 10 июля будет работать летняя школа «TeenГрад» Образование

Пенза, 22 июня 2018. PenzaNews. Более 100 одаренных школьников и 20 педагогов примут участие в работе летней школы «TeenГрад», которая будет открыта в Пензе в рамках региональной программы вовлечения детей и молодежи в инновационную деятельность «1000-list-nick» в период с 1 по 10 июля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минпрома.

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«Будут функционировать следующие лаборатории: «Инженерное дело», «3D-моделирование», «Программирование», «Видео», «Дизайн», «Радиоэлектроника», «Маркетинг и PR» и «Журналистика», — пояснили в ведомстве.

В министерстве добавили, что своим опытом со школьниками поделятся успешные предприниматели.

«В летней школе будут работать молодежные инновационные предприятия (МИПы)», — сказали в пресс-службе, сообщив, что программой также предусмотрены другие форматы работы.