Замглавы Минобороны поздравил выпускников артинститута Пензы с окончанием вуза Образование

Пенза, 22 июня 2018. PenzaNews. Заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков принял участие в церемонии празднования 75-летия образования Пензенского артиллерийского инженерного института, к которой приурочили вручение дипломов и нагрудных знаков выпускникам.

Фото: Pnzreg.ru

Также торжественное мероприятие посетили начальник главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ Николай Паршин, руководитель Военной академии материально-технического обеспечения Андрей Топоров и другие официальные лица.

Дмитрий Булгаков от имени министра обороны страны генерала армии Сергея Шойгу поздравил представителей вуза со знаменательным событием.

Кроме того, он вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам института.

В качестве подарка Дмитрий Булгаков преподнес вузу образец стрелкового оружия — ручной пулемет конструктора Василия Дегтярева.