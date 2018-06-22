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Замглавы Минобороны поздравил выпускников артинститута Пензы с окончанием вуза

16:10 | 22.06.2018 | Образование

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Пенза, 22 июня 2018. PenzaNews. Заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков принял участие в церемонии празднования 75-летия образования Пензенского артиллерийского инженерного института, к которой приурочили вручение дипломов и нагрудных знаков выпускникам.

Замглавы Минобороны поздравил выпускников артинститута Пензы с окончанием вуза

Фото: Pnzreg.ru

Также торжественное мероприятие посетили начальник главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ Николай Паршин, руководитель Военной академии материально-технического обеспечения Андрей Топоров и другие официальные лица.

Дмитрий Булгаков от имени министра обороны страны генерала армии Сергея Шойгу поздравил представителей вуза со знаменательным событием.

Кроме того, он вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам института.

В качестве подарка Дмитрий Булгаков преподнес вузу образец стрелкового оружия — ручной пулемет конструктора Василия Дегтярева.

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