В Никольском районе сферу образования курировал чиновник с судимостью Образование

Пенза, 23 июня 2018. PenzaNews. Мужчина, имевший судимость за преступление против здоровья граждан, незаконно получил доступ к координации образовательного процесса в учреждениях Никольского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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По ее словам, с 2012 года данный гражданин занимал должность специалиста по охране труда районного управления образования, в 2013-м он был осужден по ч. 1 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», после этого в нарушение требований Трудового кодекса РФ чиновник продолжил работу на своем посту, а с 21 августа 2017-го и вовсе начал исполнять обязанности начальника ведомства.

«Работодателем сведения о судимости работника не запрашивались, вопрос о возможности замещения им должности муниципальной службы не выяснялся», — отметила собеседница агентства.

Светлана Артамонова добавила, что мужчина не имел необходимого стажа и не состоял в кадровом резерве администрации района на замещение должности начальника управления образования Никольского района.

«Несмотря на наличие судимости, он также был включен в состав районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в качестве заместителя председателя», — сказала старший помощник прокурора.

Она пояснила, что в связи с выявленными нарушениями прокурор внес представление в адрес главы администрации Никольского района Людмилы Лининой, по результатам рассмотрения которого чиновник освобожден от исполнения обязанностей начальника управления образования, на замещение вакантной должности объявлен конкурс.