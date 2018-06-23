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Экзамены в первый резервный день прошли в Пензенской области без сбоев и нарушений

11:42 | 23.06.2018 | Образование

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Пенза, 23 июня 2018. PenzaNews. Единые государственные экзамены по географии и информатике в первый резервный день сдачи ЕГЭ, 22 июня, прошли в Пензенской области без сбоев и нарушений. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Экзамены в первый резервный день прошли в Пензенской области без сбоев и нарушений. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Участие в итоговой аттестации приняли 16 выпускников: 14 сдавали информатику, двое — географию. Работало два пункта — на базе школы №66 в Пензе и школы в селе Засечном», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что возможность сдать экзамены в резервные дни имеют выпускники прошлых лет, а также текущего года, получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов — русскому языку или математике — или те, кто пропустил ЕГЭ по уважительной причине.

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