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Сердобские школьницы отправились в Крым на слет юных экологов

14:13 | 25.06.2018 | Образование

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Крым, 25 июня 2018. PenzaNews. Пять учениц центра детского творчества города Сердобска представляют Пензенскую область на межрегиональном слете юных экологов в Крыму, который начал свою работу в понедельник, 25 июня, и продлится пять дней.

Сердобские школьницы отправились в Крым на слет юных экологов

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Этого права удостоены Екатерина Лиферова, Елизавета Захаренкова, Полина Антонова, Мария Кошарская и Анастасия Панкратова.

Участниками слета стали учащиеся 8–10 классов образовательных организаций Крыма, Башкортостана, Бурятии, Вологды, Иркутска, Калмыкии, Калуги, Карелии, Нижнего Тагила, Омска, Оренбурга, Татарстана, Челябинска, Югры и Пензенской области. Все они являются победителями или участниками всероссийских, республиканских и региональных конкурсов, олимпиад и турниров.

Мероприятие под девизом «Мы молодые защитники природы» включает в себя выставки, работу экологических площадок, проведение мастер-классов, конкурсы, экскурсии и культурно-массовую программу, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

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