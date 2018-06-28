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В филиале ПензГТУ в Заречном после вмешательства прокуратуры установлены турникеты

16:19 | 28.06.2018 | Образование

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Пенза, 28 июня 2018. PenzaNews. Турникеты на посту охраны в Зареченском технологическом институте, являющемся филиалом Пензенского государственного технологического университета, установлены после вмешательства прокуратуры.

В филиале ПензГТУ в Заречном после вмешательства прокуратуры установлены турникеты

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, нарушения были выявлены в ходе проверки в учреждении.

«В образовательной организации отсутствовали системы контроля и управления доступом — турникеты на посту охраны. Тревожные кнопки охранной сигнализации подлежали замене по истечении срока службы. В связи с отсутствием ограждения территории вуза имелась возможность бесконтрольного пребывания посторонних лиц и нахождения машин, в том числе в непосредственной близости от территории объекта», — отметила она.

По ее словам, исполняющему обязанности ректора ПензГТУ Виктору Усманову внесено представление об устранении нарушений требований антитеррористического законодательства.

«В итоге, кроме установки турникета, были заменены тревожные кнопки. Принимаются иные меры к устранению выявленных нарушений. Приведение объекта в полное соответствие с требованиями антитеррористического законодательства остается на контроле прокуратуры Заречного», — добавила собеседница агентства.

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