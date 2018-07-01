В Пензе проработают вопрос о круглогодичной работе лагеря «Юность» Образование

Пенза, 1 июля 2018. PenzaNews. Вопрос о круглогодичном функционировании детского оздоровительного лагеря «Юность» будет проработан в Пензе. Об этом сообщил глава администрации города Виктор Кувайцев.

Фото: Penza-gorod.ru

«Мы видим, что ежегодно лагерь пользуется спросом. Ребята здесь охотно отдыхают, родители спокойны, что их дети, находясь под хорошим присмотром, развиваются, занимаются активными видами деятельности, танцами, спортом. Нам нужно стремиться к тому, чтобы такие оздоровительные базы капитального характера, как «Юность», могли использоваться круглогодично», — сказал он в ходе посещения учреждения в воскресенье, 1 июля.

По словам мэра, в рамках решения этой задачи необходимо сделать так, чтобы все корпуса отапливались.

«Такая возможность есть», — отметил Виктор Кувайцев.

Он добавил, что если «Юность» будет открыта весь год, можно будет разработать тематические программы на каждый сезон.

«Если для реализации данных целей потребуется помощь городского бюджета, мы ее окажем», — цитирует мэра пресс-служба администрации Пензы.