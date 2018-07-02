Анна Кузнецова и Иван Белозерцев дали старт летней школе «TeenГрад» в Пензе Образование

Пенза, 2 июля 2018. PenzaNews. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова и губернатор Иван Белозерцев стали почетными гостями церемонии открытия летней школы «TeenГрад», прошедшей в училище олимпийского резерва в Пензе в понедельник, 2 июля.

Фото: Pnzreg.ru

Как отметил глава региона, площадки, на которых школьники под руководством преподавателей будет создавать и продвигать свои проекты, являются востребованными.

«Важно сопровождать творческие порывы молодежи в различных сферах деятельности, и мы будем это поддерживать, проводя подобные мероприятия», — сказал он.

Иван Белозерцев наградил членов молодежного отряда «Новатор» за участие в подготовке и проведении мероприятий программы вовлечения детей и молодежи в инновационную деятельность «1000-list-nick».

В свою очередь Анна Кузнецова спросила у подростков, что, на их взгляд, необходимо для достижения высоких результатов. Среди прочего они назвали стремление и веру в победу.

«Хотелось бы пожелать, во-первых, верности выбранному делу. Во-вторых, хорошего наставника, готового вести за собой. Еще желаю вам стать маяками для своих друзей и сверстников, потому что вы на самом деле нужны сегодня, нужны для нашего завтра», — добавила омбудсмен.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, за профессионализм и большой личный вклад в развитие детского научно-технического творчества Анна Кузнецова вручила благодарственные письма педагогам и руководителям, которые занимаются с подростками.

Летняя школа «TeenГрад» рассчитана на 10 дней. В ней принимают участие 110 школьников из Мордовии, Севастополя, Пензенской, Саратовской и Ульяновской областей.

Организовано восемь молодежных инновационных предприятий по нескольким направлениям — инженерное дело, 3D-моделирование, программирование, видео, дизайн, радиоэлектроника, маркетинг и PR, журналистика.

Подростки будут работать над созданием рюкзака – зарядного устройства, разрабатывать очки-навигатор, приложение для подбора подарков, электробайк и электроскейт, а также займутся реализацией ряда других проектов.

Итоги работы будут продемонстрированы на выставке-презентации, где проекты смогут оценить представители малого и среднего бизнеса, возможные инвесторы, чиновники и другие заинтересованные лица.