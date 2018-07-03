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Дмитрий Поздняков уволился с должности директора пензенского губернского лицея

09:40 | 03.07.2018 | Образование

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Пенза, 3 июля 2018. PenzaNews. Почетный работник общего образования России Дмитрий Поздняков, руководивший пензенским губернским лицеем на протяжении последних восьми лет, уволился из учреждения.

Дмитрий Поздняков уволился с должности директора пензенского губернского лицея. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В настоящее время обязанности директора лицея возложены на заместителя руководителя по учебно-воспитательной работе Татьяну Танасову.

По ее словам, каких-либо кардинальных перемен в работе образовательной организации в связи с уходом предыдущего руководителя не планируется.

Как сообщил ИА «PenzaNews» Дмитрий Поздняков, его последним днем работы было 26 июня, а на следующий день он стал директором частного образовательного центра «Максимум».

Биография

Поздняков Дмитрий Васильевич

«Причина [увольнения] — низкая зарплата и желание попробовать себя в новом интересном проекте», — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что покидал прежнее рабочее место с чувством выполненного долга.

«Я надеюсь, что мое мудрое руководство поставит туда какого-то хорошего человека, и лицей будет дальше развиваться», — сказал Дмитрий Поздняков.

Директор центра «Максимум» уточнил, что не планировал совмещать руководство двумя учебными учреждениями, поскольку на это потребовалось бы слишком много сил.

По его словам, в первый год функционирования частного образовательного центра предстоит значительный объем организационной работы, который потребует максимальной концентрации. При этом Дмитрий Поздняков не исключил, что в дальнейшем параллельно с выполнением обязанностей директора он будет вести занятия.

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