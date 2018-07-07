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Рассматривается возможность участия школ Пензы в энергосервисном проекте

15:49 | 07.07.2018 | Образование

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Пенза, 7 июля 2018. PenzaNews. Перспективы участия образовательных организаций в энергосервисном проекте оцениваются в Пензе.

Рассматривается возможность участия школ Пензы в энергосервисном проекте

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба городской администрации, данный вопрос обсуждался на совещании с участием представителей компании «Ростелеком», а также департамента ЖКХ и управления образования города.

Согласно озвученным данным, предлагается заменить устаревший парк светильников уличного и внутреннего освещения образовательных организаций за счет средств инвестора, получив экономию электроэнергии в объеме не менее 50% от текущих затрат.

К настоящему времени проведено энергетическое обследование школы №64 и гимназии №13, которое показало, что при реализации энергосервисного проекта срок окупаемости составит примерно 5 лет.

В ближайшее время планируется провести энергетическое обследование еще приблизительно 10 учреждений, после чего будет принято решение по вопросу участия школ в данном проекте.

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