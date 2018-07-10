EN
16:39:49 Вторник, 10 июля
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Четыре пензенских вуза удостоены грантов на общую сумму 10,5 млн. рублей

10:36 | 10.07.2018 | Образование

Печать

Пенза, 10 июля 2018. PenzaNews. Четыре вуза Пензы удостоены грантов на всероссийском конкурсе молодежных проектов среди организаций высшего образования, который был организован Росмолодежью.

Четыре пензенских вуза удостоены грантов на общую сумму 10,5 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно списку победителей, по 3 млн. 700 тыс. рублей будет выделено на реализацию проектов госуниверситету архитектуры и строительства и Пензенскому государственному университету.

Гранта в размере 2 млн. 250 тыс. рублей удостоен ПензГТУ. Пензенский государственный аграрный университет получит 900 тыс. рублей.

Как сообщается на сайте Росмолодежи, всего было подано 2,5 тыс. заявок от 380 вузов страны.

В конкурсе смогли принять участие учебные учреждения, которые предоставляют проекты по следующим номинациям: «Поддержка студенческого самоуправления», «Поддержка молодежных студенческих инициатив», «Патриотическое воспитание и межкультурные коммуникации», «Наука и инновации», «Волонтерство и социальное проектирование», «Студенческий спорт, туризм, культура, искусство и творчество», «Профессиональные компетенции и предпринимательство», «Студенческие СМИ», «Международное сотрудничество», «Студенческие отряды», «Педагогические отряды».

Загрузка...
Читайте также
«Агророс» предлагает обмен валюты через электронную систему «Интернет клиент-банк» Алексей Перекусихин назначен нижнеломовским межрайонным прокурором
Особый противопожарный режим введен в 13 муниципальных образованиях Пензенской области Почти 700 жителей Пензенской области улучшили жилищные условия за счет различных программ
«Кузнецкий» получил право выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок В двух селах Шемышейского и Сердобского района введен карантин по бешенству
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама