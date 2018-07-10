Четыре пензенских вуза удостоены грантов на общую сумму 10,5 млн. рублей Образование

Пенза, 10 июля 2018. PenzaNews. Четыре вуза Пензы удостоены грантов на всероссийском конкурсе молодежных проектов среди организаций высшего образования, который был организован Росмолодежью.

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Согласно списку победителей, по 3 млн. 700 тыс. рублей будет выделено на реализацию проектов госуниверситету архитектуры и строительства и Пензенскому государственному университету.

Гранта в размере 2 млн. 250 тыс. рублей удостоен ПензГТУ. Пензенский государственный аграрный университет получит 900 тыс. рублей.

Как сообщается на сайте Росмолодежи, всего было подано 2,5 тыс. заявок от 380 вузов страны.

В конкурсе смогли принять участие учебные учреждения, которые предоставляют проекты по следующим номинациям: «Поддержка студенческого самоуправления», «Поддержка молодежных студенческих инициатив», «Патриотическое воспитание и межкультурные коммуникации», «Наука и инновации», «Волонтерство и социальное проектирование», «Студенческий спорт, туризм, культура, искусство и творчество», «Профессиональные компетенции и предпринимательство», «Студенческие СМИ», «Международное сотрудничество», «Студенческие отряды», «Педагогические отряды».