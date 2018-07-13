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На обеспечение пензенских школ учебниками дополнительно выделят 33 млн. рублей

11:58 | 13.07.2018 | Образование

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Пенза, 13 июля 2018. PenzaNews. Субвенция из бюджета Пензенской области на обеспечение учебниками будет увеличена на 33 млн. рублей. Соответствующие изменения внесены в закон «О бюджете Пензенской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в ходе 10-й внеочередной сессии Законодательного собрания региона.

На обеспечение пензенских школ учебниками дополнительно выделят 33 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Выступая с докладом перед депутатами, глава Минфина Пензенской области Любовь Финогеева отметила, что выполнение требований федерального образовательного стандарта по обеспечению учебниками является одним из важных направлений государственной программы «Развитие образования».

«В итоге мы доведем расчетную потребность в финансировании приобретения учебников до 119,7 млн. рублей», — сказала она.

За внесение изменений в бюджет региона, которые касались также других рассмотренных вопросов, проголосовали 29 депутатов из 31 присутствовавшего на сессии, двое высказались против.

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