В пензенском селе за счет родителей провели перепланировку здания школы Образование

Пенза, 19 июля 2018. PenzaNews. Факт проведения перепланировки здания школы села Индерка Сосновоборского района Пензенской области за счет средств родителей учащихся выявлен в ходе прокурорской проверки. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Директором образовательной организации было вывешено объявление в учительской о начале сбора денежных средств с родителей учащихся. В результате от них было получено более 60 тыс. рублей. За счет этих средств директором без согласования с собственником здания школы была организована и проведена его перепланировка», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что в ходе проверки директор школы освободила занимаемую должность по собственному желанию.

«По фактам нарушений требований законодательства прокурором района в адрес начальника отдела образования Сосновоборского района внесено представление, которое находится на рассмотрении», — сообщила Светлана Артамонова.