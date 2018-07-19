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В пензенском селе за счет родителей провели перепланировку здания школы

16:18 | 19.07.2018 | Образование

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Пенза, 19 июля 2018. PenzaNews. Факт проведения перепланировки здания школы села Индерка Сосновоборского района Пензенской области за счет средств родителей учащихся выявлен в ходе прокурорской проверки. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В пензенском селе за счет родителей провели перепланировку здания школы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Директором образовательной организации было вывешено объявление в учительской о начале сбора денежных средств с родителей учащихся. В результате от них было получено более 60 тыс. рублей. За счет этих средств директором без согласования с собственником здания школы была организована и проведена его перепланировка», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что в ходе проверки директор школы освободила занимаемую должность по собственному желанию.

«По фактам нарушений требований законодательства прокурором района в адрес начальника отдела образования Сосновоборского района внесено представление, которое находится на рассмотрении», — сообщила Светлана Артамонова.

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