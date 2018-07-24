Педагогический форум состоится в Пензе 23 и 24 августа Образование

Пенза, 24 июля 2018. PenzaNews. Областной августовский педагогический форум «Современное образование: через технологии к результатам» состоится в Засечном и Пензе 23 и 24 августа.

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В первый день на базе школы имени М.Ю. Лермонтова в городе «Спутнике» запланирована работа 10 дискуссионных метапредметных площадок: «Стратегии профессионального образования: подготовка кадров для регионального рынка труда», «Мастерская успеха», «Нас воспитывали по-другому», «Независимая оценка качества образования в Пензенской области: основные результаты и перспективы развития», «ТРИЗ и интеллект: формирование навыков будущего», «Цифровое образование: ресурсы и возможности», «Финансовая грамотность в школе», «Развиваем детей, которые изменят будущее», «Лаборатория профориентации: как выбрать профессию будущего», «От компетентного педагога к новому качеству образования».

Педагоги обсудят актуальные вопросы российского и регионального образования, представят лучшие практики. Победители и призеры конкурсов профессионального мастерства проведут мастер-классы.

24 августа в киноконцертном зале «Пенза» состоится пленарное заседание, на котором будут подведены итоги деятельности системы образования в 2017–2018 учебном году и поставлены задачи на предстоящий.

Запланирована церемония награждения лучших педагогических работников и организаций Пензенской области, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.