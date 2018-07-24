EN
14:23:48 Вторник, 24 июля
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Педагогический форум состоится в Пензе 23 и 24 августа

08:09 | 24.07.2018 | Образование

Печать

Пенза, 24 июля 2018. PenzaNews. Областной августовский педагогический форум «Современное образование: через технологии к результатам» состоится в Засечном и Пензе 23 и 24 августа.

Педагогический форум состоится в Пензе 23 и 24 августа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В первый день на базе школы имени М.Ю. Лермонтова в городе «Спутнике» запланирована работа 10 дискуссионных метапредметных площадок: «Стратегии профессионального образования: подготовка кадров для регионального рынка труда», «Мастерская успеха», «Нас воспитывали по-другому», «Независимая оценка качества образования в Пензенской области: основные результаты и перспективы развития», «ТРИЗ и интеллект: формирование навыков будущего», «Цифровое образование: ресурсы и возможности», «Финансовая грамотность в школе», «Развиваем детей, которые изменят будущее», «Лаборатория профориентации: как выбрать профессию будущего», «От компетентного педагога к новому качеству образования».

Педагоги обсудят актуальные вопросы российского и регионального образования, представят лучшие практики. Победители и призеры конкурсов профессионального мастерства проведут мастер-классы.

24 августа в киноконцертном зале «Пенза» состоится пленарное заседание, на котором будут подведены итоги деятельности системы образования в 2017–2018 учебном году и поставлены задачи на предстоящий.

Запланирована церемония награждения лучших педагогических работников и организаций Пензенской области, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

Загрузка...
Читайте также
Губернатор поручил пензенскому правительству контролировать внедрение «Системы 112» В Кузнецке начали капитальный ремонт «Родины»
В Пензе суд отказал в иске о выселении жильцов дома, исключенного из числа аварийных Жителю Башмаковского района вынесен приговор за кражу, покушение на убийство и угрозу
Заключены контракты на ремонт досуговых центров в 15 районах Пензенской области Молодой житель Пензы приговорен к 9 годам колонии за угон, кражи и покушение на убийство
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама