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В Пензенской области подвели основные итоги кампании по сдаче ЕГЭ

16:07 | 24.07.2018 | Образование

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Пенза, 24 июля 2018. PenzaNews. Средний балл, полученный участниками ЕГЭ в Пензенской области, вырос практически по всем предметам в 2018 году по сравнению с 2017-м. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

В Пензенской области подвели основные итоги кампании по сдаче ЕГЭ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По данным ведомства, диапазон роста составил от 0,2 до 17,8 балла.

Максимальное увеличение зафиксировано по английскому языку (+17,8 балла), математике профильного уровня (+2,9), литературе (+2,7), а также химии (+2,2).

На 100 баллов оценены 25 работ выпускников Пензенской области: девять — по русскому языку, семь — по химии, три — по физике, по две — по обществознанию, информатике и ИКТ, по одной — по литературе и истории.

Снизилось число аннулированных работ, связанных с нарушением установленного порядка и процедуры проведения итоговой аттестации, с 15 в 2017 году до 13 в 2018-м.

Не смогли преодолеть минимальный порог для получения аттестата 38 учащихся, что составляет 0,7% от общего числа. По сравнению с прошлым годом данный показатель остался неизменным.

В 2018 году ЕГЭ сдавали 5 тыс. 84 выпускника текущего года, 227 — прошлых лет, 73 учащихся профессиональных образовательных организаций, а также представители других категорий.

Самыми популярными предметами по выбору стали профильная математика, обществознание, физика, биология, история, информатика и ИКТ.

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