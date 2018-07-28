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Мэр Пензы призвал вплотную заняться благоустройством территории у новой школы

14:49 | 28.07.2018 | Образование

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Пенза, 28 июля 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал активизировать работы по благоустройству территории, прилегающей к новой школе, строительство которой завершается в микрорайоне Шуист.

Мэр Пензы призвал вплотную заняться благоустройством территории у новой школы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мероприятия по благоустройству территории необходимо усилить, так как данный вид работ зависит во многом от благоприятных погодных условий. До 1 сентября остается немного времени, мы должны уложиться в положенные сроки», — отметил он в ходе выездного совещания, проведенного на объекте в субботу, 28 июля.

Он поручил начальнику управления капитального строительства Пензы Игорю Умнову контролировать соблюдение графика выполнения работ, чтобы к 15 августа школа была предъявлена к сдаче.

Мэр также высказал мнение о том, что на пешеходном переходе вблизи образовательной организации необходимо установить светофор.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в настоящее время в здании школы завершаются внутренние отделочные работы, осуществляется монтаж оборудования и мебели.

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