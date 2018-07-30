Иван Белозерцев предложил, чтобы представители разных партий помогли собрать детей в школу Образование

Пенза, 30 июля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил привлечь представителей политических партий к оказанию помощи нуждающимся семьям с детьми, испытывающим трудности с подготовкой к учебному году.

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«А то когда выборы, все призывают [голосовать за того или иного кандидата], а как только [нужно] помочь, не все откликаются. Всех привлекайте, ко всем обращайтесь. Не должно остаться ни одного человека, кому бы мы не помогли», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания в правительстве области в понедельник, 30 июля.

Он поручил заместителю председателя правительства региона Олегу Ягову провести совещание с заместителями глав администраций районов по социальной работе, чтобы выявить всех нуждающихся и организовать оказание адресной помощи.