Более 220 образовательных организаций Пензенской области готовы к учебному году Образование

Пенза, 30 июля 2018. PenzaNews. 223 образовательные организации Пензенской области признаны готовыми к новому учебному году. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

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Проверку прошли 128 общеобразовательных организаций, в том числе пензенская, поимская и нижнеломовская школы-интернаты, а также 73 детсада.

Кроме того, к новому учебному году готовы 18 организаций дополнительного образования Кузнецка, Лопатинского и Сосновоборского районов, центр развития творчества детей и юношества, станция юных туристов, центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, Институт регионального развития.

Помимо этого, проверку успешно выдержали пензенский колледж информационных и промышленных технологий, мокшанский агротехнологический колледж, никольский технологический колледж имени А.Д. Оболенского и спасский колледж профессиональных технологий и бизнеса.

В Пензенской области перед началом учебного года предстоит провести обследование 590 организаций, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на 1 тыс. 31 объекте.

В это число входят 22 профессиональные образовательные организации, 326 школ, 178 детсадов и 64 учреждения допобразования.

Оценка готовности будет проходить до 15 августа.