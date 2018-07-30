EN
01:11:44 Вторник, 31 июля
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Более 220 образовательных организаций Пензенской области готовы к учебному году

17:10 | 30.07.2018 | Образование

Печать

Пенза, 30 июля 2018. PenzaNews. 223 образовательные организации Пензенской области признаны готовыми к новому учебному году. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

Более 220 образовательных организаций Пензенской области готовы к учебному году. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Проверку прошли 128 общеобразовательных организаций, в том числе пензенская, поимская и нижнеломовская школы-интернаты, а также 73 детсада.

Кроме того, к новому учебному году готовы 18 организаций дополнительного образования Кузнецка, Лопатинского и Сосновоборского районов, центр развития творчества детей и юношества, станция юных туристов, центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, Институт регионального развития.

Помимо этого, проверку успешно выдержали пензенский колледж информационных и промышленных технологий, мокшанский агротехнологический колледж, никольский технологический колледж имени А.Д. Оболенского и спасский колледж профессиональных технологий и бизнеса.

В Пензенской области перед началом учебного года предстоит провести обследование 590 организаций, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на 1 тыс. 31 объекте.

В это число входят 22 профессиональные образовательные организации, 326 школ, 178 детсадов и 64 учреждения допобразования.

Оценка готовности будет проходить до 15 августа.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе троллейбус №2 изменит маршрут из-за ремонта контактной сети Юные пензенские туристы вошли в десятку лучших на международном слете
Жители Курска и Нижнего Тагила передали в Кузнецк вещи времен Великой Отечественной войны В Малой Сердобе прошел митинг против пенсионной реформы
Запущено приложение «МегаФон Антивзлом» для защиты смартфонов Конфликт между родственниками под Пензой закончился смертью одного из них
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама