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В Пензе обсудят мотивацию педагогов на проектную работу

11:47 | 04.08.2018 | Образование

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Пенза, 4 августа 2018. PenzaNews. Заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов проведет встречу с молодыми педагогами, на которой состоится обсуждение программы мотивации учителей на участие в форумах со своими проектами.

В Пензе обсудят мотивацию педагогов на проектную работу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе встречи в рамках молодежного окружного форума «iВолга» в Самарской области один из участников обратил внимание Олега Ягова на проблему недостаточного участия в подобных мероприятиях молодых педагогов.

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«Мы на каждой встрече выдвигаем новые инициативы, но когда доходит до исполнителей, они говорят: «Ребята, вы придумали, а почему мы должны это делать?». Здесь нужно разработать систему мотивации», — пояснил зампред правительства.

Олег Ягов отметил, что учителя настолько загружены различной работой, что дополнительная нагрузка будет им интересна только в случае, если это положительно отразится на премии, повышении квалификации или категории

Он отметил, что на встречу в октябре в качестве экспертов пригласят учителей – участников форумов, и предложил им самим сформировать повестку для обсуждения.

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