Педагогов пензенского IT-колледжа научат обращению с беспилотниками Образование

Пенза, 4 августа 2018. PenzaNews. Программа повышения квалификации будет организована для педагогов, которые преподают в пензенском колледже информационных и промышленных технологий (IT-колледже) на специальности «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». Об этом сообщил заместитель председателя областного правительства Олег Ягов.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе встречи в рамках молодежного окружного форума «iВолга» в Самарской области один из участников проинформировал Олега Ягова, что в IT-колледже открыто данное направление, рассчитанное на 25 студентов, но преподавателей, которые хорошо знают, как управлять беспилотниками и как обрабатывать снимки, нет.

Зампред правительства отметил, что в связи с этим проведет совместную встречу с заместителем министра – начальником управления профессионального образования и молодежной политики министерства образования Пензенской области Еленой Петросовой и руководителем образовательного учреждения Александром Фетисовым.

«Здесь никаких проблем я не вижу. Можно повышение квалификации пройти, они сейчас активно эту работу проводят. Просто акцентируем внимание директора. Мне кажется, он с удовольствием согласится», — пояснил Олег Ягов.