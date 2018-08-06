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Воспитатели зареченского детсада прошли стажировку в Сингапуре

13:40 | 06.08.2018 | Образование

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Заречный, 6 августа 2018. PenzaNews. Воспитатели детского сада №7 города Заречного Пензенской области Наталья Панисова, Галина Телятникова и Лариса Борисова вернулись из Сингапура, где они прошли стажировку.

Воспитатели зареченского детсада прошли стажировку в Сингапуре

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе поездки, организованной АНО «Институт проблем образовательной политики «Эврика», педагоги ознакомились с тем, как налажена работа с детьми младшего возраста.

В частности, воспитатели встретились с руководством ассоциации педагогов дошкольного образования Сингапура. Также им была предоставлена возможность посетить центры дошкольного образования и детсады.

Стажеры из России, в числе которых были представители восьми детских садов «Школы Росатома», увидели, как лучшие мировые практики адаптируются к местным потребностям. Так, они отметили, что в Сингапуре развивают частные детсады, сообщает газета «Заречье сегодня».

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