Воспитатели зареченского детсада прошли стажировку в Сингапуре Образование

Заречный, 6 августа 2018. PenzaNews. Воспитатели детского сада №7 города Заречного Пензенской области Наталья Панисова, Галина Телятникова и Лариса Борисова вернулись из Сингапура, где они прошли стажировку.

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В ходе поездки, организованной АНО «Институт проблем образовательной политики «Эврика», педагоги ознакомились с тем, как налажена работа с детьми младшего возраста.

В частности, воспитатели встретились с руководством ассоциации педагогов дошкольного образования Сингапура. Также им была предоставлена возможность посетить центры дошкольного образования и детсады.