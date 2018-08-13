В Пензенской области за парты сядут более 13 тыс. первоклассников Образование

Пенза, 13 августа 2018. PenzaNews. 13 тыс. 254 первоклассника сядут за парты в школах Пензенской области в 2018–2019 учебном году. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

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В ведомстве добавили, что всего в День знаний к учебе приступят 125 тыс. 977 детей, в прошлом году их насчитывалось 122 тыс. 434 школьника.

«Уже традиционно в этот день члены правительства региона, руководители министерств и ведомств, главы администраций муниципальных образований, почетные граждане, главы промышленных предприятий, представители бизнес-сообщества и выпускники, добившиеся значительных успехов в жизни, посетят школы и пообщаются с учащимися на классных часах», — пояснили в министерстве.

В пресс-службе уточнили, что основной темой общения станет история Пензенской области.

«Также в этот день все учащиеся 2–5 классов получат дневники школьника Пензенской области», — отметили в пресс-службе.