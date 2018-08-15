EN
13:43:36 Среда, 15 августа
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Надежда Петрунина из Заречного вступила в борьбу за звание учителя года в России

09:11 | 15.08.2018 | Образование

Печать

Москва, 15 августа 2018. PenzaNews. Победитель регионального этапа конкурса «Учитель года – 2018», преподаватель математики лицея №230 Заречного Пензенской области Надежда Петрунина наряду с представителями других субъектов федерации выполнила первое задание финала всероссийского профессионального состязания.

Надежда Петрунина из Заречного вступила в борьбу за звание учителя года в России

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Испытания для педагогов начались в Москве с написания эссе, темой которого из 17 возможных вариантов было случайно выбрано изречение писателя и драматурга Эрнеста Легуве: «Цель воспитания — научить наших детей обходиться без нас».

На это задание педагогам было отведено 5 часов.

Творческие работы выполнялись на листах с индивидуальными QR-кодами, но без персональных данных участников.

Каждую работу будут проверять 20 экспертов, что сделает подсчет баллов максимально объективным.

До 16 августа финалистам предстоят лекции-консультации, посвященные концепции и особенностям очных испытаний, мастер-классы победителей прошлых лет, психологические тренинги, а также презентация площадки проведения I и II туров федерального этапа конкурса «Учитель года», которые пройдут в Санкт-Петербурге с 21 сентября по 3 октября, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

Загрузка...
Читайте также
Карантин на площадках ООО «ПензаМолИнвест» отменен, но вывоз яйца и птицы пока запрещен Жители Пензенской области за шесть месяцев сдали 43 единицы оружия
Пензенская область 8 сентября присоединится к всероссийскому субботнику В Лунинском районе двое молодых людей получили условные сроки за продажу марихуаны
В Пензе сотрудник колонии задержан по подозрению во взяточничестве В рамках пензенского педагогического форума состоится презентация школьной формы
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама