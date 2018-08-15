Надежда Петрунина из Заречного вступила в борьбу за звание учителя года в России Образование

Москва, 15 августа 2018. PenzaNews. Победитель регионального этапа конкурса «Учитель года – 2018», преподаватель математики лицея №230 Заречного Пензенской области Надежда Петрунина наряду с представителями других субъектов федерации выполнила первое задание финала всероссийского профессионального состязания.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Испытания для педагогов начались в Москве с написания эссе, темой которого из 17 возможных вариантов было случайно выбрано изречение писателя и драматурга Эрнеста Легуве: «Цель воспитания — научить наших детей обходиться без нас».

На это задание педагогам было отведено 5 часов.

Творческие работы выполнялись на листах с индивидуальными QR-кодами, но без персональных данных участников.

Каждую работу будут проверять 20 экспертов, что сделает подсчет баллов максимально объективным.

До 16 августа финалистам предстоят лекции-консультации, посвященные концепции и особенностям очных испытаний, мастер-классы победителей прошлых лет, психологические тренинги, а также презентация площадки проведения I и II туров федерального этапа конкурса «Учитель года», которые пройдут в Санкт-Петербурге с 21 сентября по 3 октября, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.