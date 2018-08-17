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Все школы Пензы готовы к учебному году

17:50 | 17.08.2018 | Образование

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Пенза, 17 августа 2018. PenzaNews. Все школы Пензы готовы к предстоящему учебному году. Об этом сообщил начальник городского управления образования Юрий Голодяев.

Все школы Пензы готовы к учебному году

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мероприятия, запланированные в рамках подготовки учреждений к 1 сентября 2018 года, выполнены в полном объеме. Все общеобразовательные учреждения, то есть 100%, комиссиями приняты к новому учебному году», — доложил он в ходе совещания, состоявшегося в администрации Пензы в пятницу, 17 августа.

По данным мэрии, в рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе Пензе на 2015–2020 годы», а также выполнения наказов, поступивших депутатам гордумы от избирателей, в 2018 году предусмотрены мероприятия по подготовке к учебному году на сумму 137,5 млн. рублей.

Предполагается, что ремонтные работы, не влияющие на учебный процесс, продлятся до декабря.

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