В Пензе 110 первоклассников из нуждающихся семей получили ранцы с канцтоварами Образование

Пенза, 23 августа 2018. PenzaNews. 110 детей-инвалидов и первоклассников из малообеспеченных и многодетных семей, состоящих на учете в отделении социальной реабилитации комплексного центра соцпомощи Октябрьского района Пензы, получили в подарок ранцы с канцелярскими товарами.

Фото: Penza-gorod.ru

«У нас в городе есть хорошая традиция — помогать нуждающимся семьям собрать ребенка к школе», — отметил мэр Пензы Виктор Кувайцев, обращаясь к участникам мероприятия, состоявшегося в четверг, 23 августа.

Он также поздравил детей и их родителей с приближающимся Днем знаний.

«Пусть 1 сентября станет для вас светлым и радостным праздником, а путешествие в мир знаний — успешным и интересным», — добавил глава администрации Пензы.

Как сообщает пресс-служба мэрии, будущие первоклассники в свою очередь вручили Виктору Кувайцеву сувенир, сделанный своими руками.