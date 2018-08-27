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Московский университет готов взяться за проект новой школы в Арбеково

14:50 | 27.08.2018 | Образование

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Пенза, 27 августа 2018. PenzaNews. Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ) стал единственным участником открытого конкурса по определению организации, которая разработает проектную документацию для новой школы в микрорайоне Арбеково города Пензы.

Московский университет готов взяться за проект новой школы в Арбеково. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Его заявка, согласно которой специалисты НИУ МГСУ готовы разработать проектную документацию за 5 млн. 790 тыс. рублей, признана соответствующей требованиям.

Фоторепортаж

Строительство жилых домов в микрорайоне Арбеково

Согласно протоколу, подписанному по итогам конкурса в понедельник, 27 августа, заказчик — управление капитального строительства Пензы — вправе заключить контракт с данным федеральным учреждением.

Как поясняется в документации, размещенной на официальном портале госзакупок, новая школа будет рассчитана на 1 тыс. 100 детей, которые должны будут учиться в одну смену.

В здании необходимо обеспечить доступную среду для маломобильных групп, что сделает возможным обучение детей с ограниченными возможностями здоровья.

Строительство объекта запланировано на 2019 год.

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