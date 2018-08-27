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Под Пензой пройдет областной туристский слет работников образования

16:43 | 27.08.2018 | Образование

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Пенза, 27 августа 2018. PenzaNews. Более 130 человек станут участниками туристского слета работников образования, который пройдет на базе детского оздоровительного лагеря «Радуга» в Бессоновском районе Пензенской области с 28 по 30 августа. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Под Пензой пройдет областной туристский слет работников образования

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ведомстве пояснили, что программой мероприятия предусмотрены командные соревнования, в ходе которых собравшиеся смогут продемонстрировать туристские навыки и способность организовать быт, а также конкурсы походной кухни и фотографий.

«В рамках слета будет проведен круглый стол, посвященный 100-летию детского туризма», — добавили в пресс-службе.

В министерстве напомнили, что туристский слет работников образования проводится в Пензенской области с 1993 года.

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