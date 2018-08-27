Под Пензой пройдет областной туристский слет работников образования Образование

Пенза, 27 августа 2018. PenzaNews. Более 130 человек станут участниками туристского слета работников образования, который пройдет на базе детского оздоровительного лагеря «Радуга» в Бессоновском районе Пензенской области с 28 по 30 августа. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

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В ведомстве пояснили, что программой мероприятия предусмотрены командные соревнования, в ходе которых собравшиеся смогут продемонстрировать туристские навыки и способность организовать быт, а также конкурсы походной кухни и фотографий.

«В рамках слета будет проведен круглый стол, посвященный 100-летию детского туризма», — добавили в пресс-службе.

В министерстве напомнили, что туристский слет работников образования проводится в Пензенской области с 1993 года.