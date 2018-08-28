EN
15:39:41 Вторник, 28 августа
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Педагог из Пензы выиграла грант в 100 тыс. рублей на форуме «Таврида»

14:45 | 28.08.2018 | Образование

Печать

Пенза, 28 августа 2018. PenzaNews. Педагог пензенской детской музыкальной школы имени В.П. Чеха Таисия Гришина выиграла грант в размере 100 тыс. рублей на реализацию проекта «Снова в моде» по итогам пятой смены всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида» в Крыму. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования Пензенской области.

Педагог из Пензы выиграла грант в 100 тыс. рублей на форуме «Таврида»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Проект направлен на развитие и популяризацию оркестрового, духового и эстрадно-джазового искусства в целом. В советское время были популярны выступления живых оркестров в скверах, парках, на площадях, и сейчас это снова возвращается в моду», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что в Пензе на протяжении последних нескольких лет проводится фестиваль «Музыка улицам города», в котором принимал участие в том числе возглавляемый Таисией Гришиной оркестр «Ananas Band».

«В рамках проекта пройдет серия выступлений эстрадно-джазового оркестра «Ananas Band» в Пензе, Кузнецке, Ульяновске, Заречном и Бессоновском районе. Он также предусматривает улучшение материально-технической базы оркестра», — сказали в министерстве.

В ведомстве отметили, что в 2016 году Таисия Гришина уже выигрывала грант на форуме «Таврида» — тогда его сумма составляла 200 тыс. рублей.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе теплоснабжающие организации рискуют не выполнить план подготовки к зиме Под Пензой двое мужчин ответят за кражу лошади, которую пустили на шашлык
Мэрия не согласовала пикет против присвоения Белозерцеву звания почетного гражданина В Пензенской области кабан погиб в ДТП
Пензенские делегации до конца года посетят с бизнес-миссиями шесть стран В Пензе 15 сентября планируют открыть новый детсад
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама