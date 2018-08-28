Педагог из Пензы выиграла грант в 100 тыс. рублей на форуме «Таврида» Образование

Пенза, 28 августа 2018. PenzaNews. Педагог пензенской детской музыкальной школы имени В.П. Чеха Таисия Гришина выиграла грант в размере 100 тыс. рублей на реализацию проекта «Снова в моде» по итогам пятой смены всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида» в Крыму. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования Пензенской области.

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«Проект направлен на развитие и популяризацию оркестрового, духового и эстрадно-джазового искусства в целом. В советское время были популярны выступления живых оркестров в скверах, парках, на площадях, и сейчас это снова возвращается в моду», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что в Пензе на протяжении последних нескольких лет проводится фестиваль «Музыка улицам города», в котором принимал участие в том числе возглавляемый Таисией Гришиной оркестр «Ananas Band».

«В рамках проекта пройдет серия выступлений эстрадно-джазового оркестра «Ananas Band» в Пензе, Кузнецке, Ульяновске, Заречном и Бессоновском районе. Он также предусматривает улучшение материально-технической базы оркестра», — сказали в министерстве.

В ведомстве отметили, что в 2016 году Таисия Гришина уже выигрывала грант на форуме «Таврида» — тогда его сумма составляла 200 тыс. рублей.